В «Большой семерке» стратегический курс определяют Соединенные Штаты, а в БРИКС работают по-честному, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Его слова передает РИА Новости.

«Отличие БРИКС от «семерки» и других западоцентричных структур в том, что в «семерке» все слушают США», — утверждает министр.

Лавров подчеркнул, что в БРИКС «совершенно иной подход к работе».

«У нас тут все по-честному. Равноправие обеспечено для каждого участника», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он пояснил, что в БРИКС ищут консенсус до тех пор, пока не находится решение, оптимальное для каждой стороны.

«Достигать консенсуса, а не выполнять команды главного начальника», — резюмировал Лавров.

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. На мероприятие приглашен российский президент Владимир Путин, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд. Претория как могла пыталась избежать сложного положения, то предлагая перенести саммит в Китай, то приглашая главу российского МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что арест президента РФ «означает войну». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее страны БРИКС договорились о принципах расширения организации.