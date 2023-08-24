Расширение БРИКС назвали победой Путина и Си Цзиньпина

На саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка) в ЮАР шесть стран были приглашены стать полноправными членами объединения. Расширение БРИКС является победой России и Китая, которые хотят укрепить блок против Запада и бросить ему вызов по ключевым политическим и экономическим вопросам, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание считает расширение данного межгосударственного объединения личной победой председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, которые, отмечает WSJ, заявляли, что увеличение числа участников БРИКС придаст развивающимся странам «более сильный голос, что в большей степени будет соответствовать их величине».

В материале также говорится, что Китай таким образом стремится укрепить дружеские отношения с Африкой, Азией и странами Латинской Америки, а Россия — выйти на новые рынки и найти новых союзников, чтобы ослабить санкционное давление.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласили стать полноправными членами альянса. Полноценное участие новых стран начнется 1 января 2024 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что наименование БРИКС после включения в него новых стран-участниц менять не планируется.

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.