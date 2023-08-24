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Лавров рассказал, почему Франция хочет стать посредником между РФ и Украиной

Лавров: Франция хочет стать посредником между РФ и Украиной, чтобы напомнить о себе

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Франция стремится стать посредником между Россией и Украиной для урегулирования конфликта, чтобы напомнить о себе на фоне происходящих событий в Европе. Об этом министр иностранных дел России РФ Сергей Лавров заявил журналистам, передает ТАСС.

«Зная, что сейчас происходит в Европе, наверное, это (стремление к посредничеству — «Газета.Ru») — желание напоминать о себе, желание показать, какой ты активный и как тебя нужно поддерживать», — считает Лавров.

Глава российского МИД также рассказал журналистам, что перестал обращать внимание на высказывания лидеров стран Запада о необходимости поддерживать диалог с Москвой. По его словам, если ты в чем-то заинтересован, то правила дипломатии требуют, чтобы эта заинтересованность была донесена по дипломатическим каналам. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что позвонит президенту РФ Владимиру Путину, «когда это будет полезно».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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