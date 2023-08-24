Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский журналист обвинил Белый дом в развязывании конфликта на Украине

The American Conservative: вина за начало украинского конфликта лежит на США

close
100%
Ron Edmonds/AP

Ответственность за начало украинского конфликта лежит на Вашингтоне, которому пора признать отсутствие у Киева шансов на победу. Об этом в статье для издания The American Conservative написал обозреватель Дуг Бандоу.

Он отметил, что многие политические решения США не имеют ничего общего с обеспечением безопасности страны и продиктованы желанием доминировать на международной арене. В частности, это касается расширения НАТО и продвижения цветных революций на территории Грузии и Украины.

При этом автор статьи подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин еще в 2007 году начал предупреждать зарубежных партнеров об опасности враждебных действий. Именно тогда он произнес речь на Мюнхенской конференции по безопасности, основной посыл которой заключался в предостережении американских властей от вмешательства в дела суверенных государств.

«Безрассудная агрессивность Вашингтона привела к отказу администрации Байдена вести переговоры с Путиным перед спецоперацией и очевидным попыткам союзников сорвать первые переговоры между Москвой и Киевом, гарантируя продолжение боевых действий», — пояснил Бандоу.

Но теперь, по мнению обозревателя, Белый дом должен сделать первый шаг для урегулирования ситуации. Автор материала указал правительству США на необходимость признать, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет одержать верх в противостоянии с Россией.

Ранее стало известно, как Вашингтон саботировал проведение переговоров между Москвой и Киевом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях