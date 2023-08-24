Ответственность за начало украинского конфликта лежит на Вашингтоне, которому пора признать отсутствие у Киева шансов на победу. Об этом в статье для издания The American Conservative написал обозреватель Дуг Бандоу.

Он отметил, что многие политические решения США не имеют ничего общего с обеспечением безопасности страны и продиктованы желанием доминировать на международной арене. В частности, это касается расширения НАТО и продвижения цветных революций на территории Грузии и Украины.

При этом автор статьи подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин еще в 2007 году начал предупреждать зарубежных партнеров об опасности враждебных действий. Именно тогда он произнес речь на Мюнхенской конференции по безопасности, основной посыл которой заключался в предостережении американских властей от вмешательства в дела суверенных государств.

«Безрассудная агрессивность Вашингтона привела к отказу администрации Байдена вести переговоры с Путиным перед спецоперацией и очевидным попыткам союзников сорвать первые переговоры между Москвой и Киевом, гарантируя продолжение боевых действий», — пояснил Бандоу.

Но теперь, по мнению обозревателя, Белый дом должен сделать первый шаг для урегулирования ситуации. Автор материала указал правительству США на необходимость признать, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет одержать верх в противостоянии с Россией.

Ранее стало известно, как Вашингтон саботировал проведение переговоров между Москвой и Киевом.