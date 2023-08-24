Лавров высказался о постоянном членстве ФРГ и Японии в Совбезе ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что о постоянном членстве Германии и Японии в Совбезе ООН «не может быть и речи». Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, более трети нынешнего состава представляют страны так называемого «золотого миллиарда», а остальные 8 млрд «недопредставлены».

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС обсудил с бывшим президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) обстановку на Украине и вопросы безопасности. Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По информации пресс-службы, политики заметили высокую динамику политического взаимодействия РФ и ЮАР, в том числе на площадках ООН, БРИКС и на иных международных форумах.

В сообщении отмечается, что Лавров рассказал Мбеки о приоритетных направлениях и перспективах развития сотрудничества двух стран в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Стороны подтвердили близость подходов обоих государств к главным международным проблемам.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».