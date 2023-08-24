Лавров оценил ситуацию с зерновой сделкой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит признаков того, что западные страны готовы выполнить российские требования для возобновления зерновой сделки. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока мы таких признаков не видим», — рассказал российский министр.

По его словам, западные страны только призывают Россию поддержать предложение ООН.

Также министр иностранных дел России сообщил, что 24 августа встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем, чтобы обсудить тему зерна. По его словам, Москва готова возобновить пакетную зерновую сделку «в тот же день и тот же час», когда западные страны выполнят свои обещания.

24 августа Министерство обороны Турции сообщило, что Анкара продолжает переговоры о возобновлении зерновой сделки в прежнем формате с Организацией объединенных наций (ООН), Российской Федерацией и Украиной.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.