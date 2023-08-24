Лавров встретится с генсеком ООН для обсуждения темы зерна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что 24 августа встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем, чтобы обсудить тему зерна, передает ТАСС.

«Я буду сегодня встречаться с генеральным секретарем, я поговорю, конечно, с ним об этом [о зерновой сделке]», — сказал Лавров журналистам.

По его словам, Москва готова возобновить пакетную зерновую сделку «в тот же день и тот же час», когда западные страны выполнят свои обещания.

24 августа Минобороны Турции сообщило, что Анкара продолжает переговоры о возобновлении зерновой сделки в прежнем формате с ООН, РФ и Украиной.

Ранее сообщалось, что в Турции рассчитывают на возобновление зерновой сделки после визита турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана в Киев и Москву.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.