Турция заявила о продолжении переговоров по зерновой сделке с ООН, РФ и Украиной

Турецкие власти продолжают переговоры о возобновлении зерновой сделки в прежнем формате с ООН, Россией и Украиной. Об этом сообщил телеканал TRT, ссылаясь на источники в Минобороны республики.

В ведомстве указали на четкость позиции турецкой стороны по зерновой инициативе. Анкара продолжает выступать за продолжение зерновой сделки, которая «показала себя успешно», доказав пользу. В министерстве подчеркнули, что не видят альтернативы продовольственной инициативе.

«Турция продолжает контакты для возобновления зернового коридора в прежнем формате с ООН, Россией и Украиной», — отметил представитель Минобороны.

24 августа источник, участвующий в переговорах, сообщил, что конкретных дат предполагаемой встречи Турции, России и ООН по зерновой сделке в Стамбуле пока нет.

Другой дипломатический источник не исключил переговоры в Стамбуле по продовольственной инициативе после встреч главы турецкого МИД Хакана Фидана в Москве и Киеве.

Ранее Турция выразила готовность гарантировать проход через проливы судам с зерном.