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Си Цзиньпин прокомментировал решение стран БРИКС о расширении

Си Цзиньпин заявил, что расширение БРИКС придаст организации новую силу

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Thomas Peter/Reuters

Решение о расширении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которое было принято в ходе трехдневного саммита в Йоханнесбурге, придаст новую силу сотрудничеству в рамках организации. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

В четверг, 24 августа, глава государства провел пресс-конференцию по итогам XV форума объединения. Отвечая на вопросы журналистов, он прокомментировал стремление стран — участниц БРИКС к принятию новых членов в состав организации.

«Расширение БРИКС станет новой отправной точкой для развития сотрудничества БРИКС», — сказал Си Цзиньпин.

По словам президента ЮАР Сирила Рамафосы, с 1 января 2024 года в состав объединения войдут шесть новых государств. В их числе Аргентина, Саудовская Аравия, Эфиопия, Иран, Египет и ОАЭ.

23 августа Министерство иностранных дел ЮАР сообщило, что лидеры стран БРИКС достигли соглашения по поводу расширения международного клуба. Согласно заявлению ведомства, в тот же день состоялось подписание соответствующего документа.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил место для проведения следующего саммита БРИКС.

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