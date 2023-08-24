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Страны БРИКС выступили за присоединение к СБ ООН развивающихся стран

Страны БРИКС в итоговой декларации выступили за реформу ООН

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James Oatway/Reuters

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выступают за реформу Организации объединенных наций (ООН) и увеличение представительства развивающих стран в ее Совете безопасности. Об этом говорится в декларации по итогам саммита в южноафриканском Йоханнесбурге, сообщает ТАСС.

Отмечается, что страны БРИКС рассматривают ООН как краеугольный камень международной системы.

Подчеркивается, что страны БРИКС призывают к расширению представительства развивающих стран в международных организациях и на многосторонних форумах.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласование декларации саммита БРИКС в Йоханнесбурге, в том числе касательно расширения объединения, шло непросто, но президент ЮАР Сирил Рамафоса проявил дипломатическое искусство.

До этого президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита объединения. Согласно этому документу, с 2024 года к БРИКС присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее в США увидели перспективу роста влияния БРИКС.

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