Путин назвал согласование итоговой декларации БРИКС непростым

Президент России Владимир Путин заявил, что согласование декларации саммита БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) в Йоханнесбурге, в том числе касательно расширения объединения, шло непросто, но президент ЮАР Сирил Рамафоса проявил дипломатическое искусство. Слова российского лидера передает ТАСС.

Ранее в этот день президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита объединения.

Согласно этому документу, с 2024 года к БРИКС присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Президент Путин поздравил новых членов БРИКС с тем, что они со следующего года начнут полномасштабную работу в объединении, а также заверил коллег, что работа по расширению влияния БРИКС в мире будет продолжена.

15-й саммит БРИКС прошел в столице ЮАР Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР — Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Луис да Силва, Сирил Рамафоса. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в саммите в формате видеоконференции.

Ранее сообщалось, что пять стран присоединятся к БРИКС.