Источник сообщил, что дат трехсторонних переговоров по зерновой сделке пока нет

Конкретные даты предполагаемой встречи Турции, России и ООН по зерновой сделке в Стамбуле пока не названы. Об этом cообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах.

«Нет, пока конкретных дат нет», — отметил источник.

Он выразил надежду, что ряд контактов на высшем уровне, которые планируются между турецкой и российской сторонами, сделают возможным проведение переговоров в самое ближайшее время.

24 августа газета Milliyet со ссылкой на источники написала, что Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку в Стамбуле. По информации издания, эта встреча может стать одним из вариантов активизации черноморской зерновой инициативы. Авторы статьи не исключили, что в случае достижения прогресса, обсуждение продовольственной инициативы могут продолжить в четырехстороннем формате и подключить к участию Украину.

Дипломатического источника ТАСС счел возможными переговоры в Стамбуле по зерну после встреч главы турецкого МИД Хакана Фидана в Москве и Киеве.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.