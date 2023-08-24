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Переговоры в Стамбуле по зерну сочли возможными после встреч Фидана в Москве и Киеве

ТАСС: обсуждение в Стамбуле зерновой сделки зависит от результатов встреч Фидана

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Lucio Tavora/Global Look Press

Проведение в Стамбуле встречи стран — участниц зерновой сделки будет зависеть от итогов переговоров в России и на Украине, которые проведет глава турецкого МИД Хакан Фидан. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

Он подчеркнул, что встречу на высоком уровне в любом случае предварят технические переговоры. Источник напомнил, что о возможности встречи в Стамбуле стран — участниц продовольственной инициативы говорили и раньше как об одном из вариантов возвращения в зерновую сделку.

Он обратил внимание, что предшествовать встрече министерского уровня должны технические переговоры. По словам источника, «это во многом будет зависеть» от предстоящих переговоров в Москве и Киеве главы МИД Турции.

24 августа в Турции анонсировали визит главы МИД Фидана в Россию в сентябре. 24 августа издание написало о возможности переговоров в Стамбуле представителей России, ООН и Турции по зерновой сделке. По информации газеты Milliyet, это может стать одним из сценариев «реанимации инициативы». По данным издания, в дальнейшем, в случае успеха встречи, к обсуждению может присоединиться Украина.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.

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