Канцлеру ФРГ Шольцу посоветовали быть менее высокомерным

Обозреватель газеты Berliner Zeitung Рут Шнеебергер заявила, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует быть менее высокомерным.

Так обозреватель прокомментировала слова Шольца, который назвал сторонников мира на Украине «падшими ангелами из ада». По ее словам, Шольц не имеет права оскорблять противников поддержки Украины и сторонников урегулирования конфликта.

Шнеебергер добавила, что люди не воспринимают канцлера Германии серьезно, с чем ему повезло. В противном случае его слова повлекли бы за собой последствия.

До этого Шольц в рамках пресс-конференции со своим австрийским коллегой Карлом Нехаммером заявлял, что будет приветствовать любую помощь Украине со стороны партнеров.

По его словам, сегодня Германия принимает сложные решения для оказания военной помощи Украине, к примеру, поставляет Киеву вооружение в нарушение политики, сложившейся в предыдущие десятилетия.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.