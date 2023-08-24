Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Канцлеру ФРГ Шольцу посоветовали быть менее высокомерным

BZ: канцлер ФРГ Шольц не имеет права оскорблять противников поддержки Украины

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Обозреватель газеты Berliner Zeitung Рут Шнеебергер заявила, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует быть менее высокомерным.

Так обозреватель прокомментировала слова Шольца, который назвал сторонников мира на Украине «падшими ангелами из ада». По ее словам, Шольц не имеет права оскорблять противников поддержки Украины и сторонников урегулирования конфликта.

Шнеебергер добавила, что люди не воспринимают канцлера Германии серьезно, с чем ему повезло. В противном случае его слова повлекли бы за собой последствия.

До этого Шольц в рамках пресс-конференции со своим австрийским коллегой Карлом Нехаммером заявлял, что будет приветствовать любую помощь Украине со стороны партнеров.

По его словам, сегодня Германия принимает сложные решения для оказания военной помощи Украине, к примеру, поставляет Киеву вооружение в нарушение политики, сложившейся в предыдущие десятилетия.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях