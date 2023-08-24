Стало известно о возможной трехсторонней встрече в Стамбуле по зерновой сделке

Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку в Стамбуле. Об этом пишет газета Milliyet со ссылкой на источники.
По данным издания, одним из вариантов активизации черноморской зерновой инициативы может стать новая встреча России и ООН в Стамбуле.
«Обсуждалось также, что эти встречи должны проходить в трехстороннем формате между Россией, ООН и Турцией», — указали в статье.
Издание уточнило, что, в случае достижения прогресса, обсуждение продовольственной инициативы могут продолжить в четырехстороннем формате, с участием Украины.
Накануне источник, участвующий в переговорном процессе, анонсировал, что Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке. Он отметил, что есть неразрешенные моменты с банковскими вопросами.
Анкара рассчитывает на возобновление зерновой сделки после визита в Киев и Москву министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.