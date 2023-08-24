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Трамп: Байден не остановит конфликт на Украине из-за своей некомпетентности

Трамп усомнился в компетенции Байдена для остановки конфликта на Украине

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Reuters

В интервью ведущему Такеру Карлсону, опубликованному в социальной сети X (бывший Twitter), бывший президент США Дональд Трамп высказал свое мнение о недостаточной способности действующего президента Джо Байдена в решении украинского конфликта.

Трамп утверждает, что Байден не обладает достаточной компетентностью для прекращения конфликта, поскольку, по его мнению, США «во многом вовлечены» в эту проблему, и задача президента состоит в том, чтобы помочь Украине выбраться из нее. Однако, по словам Трампа, вместо этого Байден фотографируется на пляже.

Трамп также обещает, что сам он незамедлительно сможет завершить конфликт, назвав его очень простым для остановки.

Ранее в США назвали кризис на Украине главным вопросом республиканских дебатов. Позиция потенциальных кандидатов в президенты США по поддержке Киева демонстрирует идеологическое расхождение среди членов партии, написало издание The Washington Post.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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