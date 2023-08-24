По делу о вмешательстве в выборы в Джорджии властям сдалась почти половина обвиняемых

Девять из 19 человек, обвиняемых по делу о вмешательстве в президентские выборы США в 2020 году, сдались властям в штате Джорджия, сообщает телеканал CNN.

В среду властям сдались три адвоката бывшего президента США Дональда Трамп: Сидни Пауэлл, Дженна Эллис и Руди Джулиани. Джулиани, обвиняемого по 13 пунктам, тут же освободили из-под стражи под залог в размере $150 тыс. Сам Трамп, чей залог составляет $200 тыс., намерен 24 августа во второй половине дня явиться в тюрьму округа Фултон.

Кроме адвокатов экс-президента, властям также сдались шесть помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии США.

Ранее Трамп заявил, что готов с гордостью пойти под арест. По его словам, он считает себя единственным борцом за честность президентских выборов в США.

Экс-президент США Дональд Трамп и остальные обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должны до 25 августа в добровольном порядке явиться в тюрьму округа Фултон, где их формально арестуют.

До этого Трамп договорился об освобождении под залог. По условиям договора, бывший президент должен будет внести $200 тысяч. Он может внести сумму наличными или через поручительство.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.