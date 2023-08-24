Белый дом ознакомился с информацией по крушению самолета под Тверью

Представитель Совета национальной безопасности США, Эдриен Уотсон, ознакомился с информацией о крушении самолета под Тверью. Об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них трое — члены экипажа.

По информации МЧС, все находившиеся на борту погибли.

Согласно данным Росавиации, на борту находился пассажир по имени Евгений Пригожин.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту крушения.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что не удивлен крушением самолета самолета под Тверью, на борту которого, предположительно, находился Евгений Пригожин, однако не знаком с деталями случившегося, так как занимался спортом.

Полет самолета Embraer — 135 (EBM-135BJ), который разбился в Тверской области, осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, которые было выдано в установленном порядке.

Также сообщалось, что спасатели, прибывшие на место крушения самолета в Тверской области, извлекли из-под обломков тела семи человек.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.