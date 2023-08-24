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Адвокат Трампа Джулиани сдался властям после договоренности о залоге

CNN: адвокат Дональда Трампа Джулиани сдался властям после договора о залоге

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Joshua Roberts/Reuters

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сдался властям, явившись в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия. Это произошло в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года, сообщает телеканал CNN.

Джулиани согласился внести залог в размере 150 тысяч долларов, что является второй по величине суммой залога, установленной в этом деле. Еще более крупную сумму, в размере 200 тысяч долларов, внесет сам Трамп. Бывший президент собирается явиться властям во второй половине дня 24 августа.

Ранее Трамп заявил, что готов с гордостью пойти под арест. По его словам, он считает себя единственным борцом за честность президентских выборов в США.

Экс-президент США Дональд Трамп и остальные обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должны до 25 августа в добровольном порядке явиться в тюрьму округа Фултон, где их формально арестуют.

До этого Трамп договорился об освобождении под залог. По условиям договора, бывший президент должен будет внести $200 тысяч. Он может внести сумму наличными или через поручительство.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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