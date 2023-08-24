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Венгрия включится в переговоры по «формуле Зеленского»

Новак заявила, что Венгрия включится в переговоры по «формуле Зеленского»

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Embassy of Hungary New Delhi

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что ее страна присоединяется к переговорам по «формуле мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила после личной встречи с Зеленским, пишет РИА Новости.

В своем сообщении в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Новак написала: «Встреча один на один с президентом Зеленским. Мы договорились о следующем: как соседи, мы установили прямой канал связи между президентами, мы начинаем работу над новым документом о взаимоотношениях между двумя странами, мы присоединяемся к переговорам по предложенной украинским президентом «формуле мира»».

Она также отметила, что Венгрия и Украина особо сотрудничают в вопросах помощи детям, пострадавшим от войны, а также стремятся как можно скорее достичь прогресса в отношении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Новак приняла участие в заседании форума «Крымская платформа» в Киеве и провела двустороннюю встречу с Зеленским во время своего визита. Она также встретилась с руководством Закарпатской областной военной администрации. Это был самый высокий уровень визита со стороны Венгрии на Украину с начала российской спецоперации.

Ранее Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что Киев не готов сделать уступки, отказываясь от плана Зеленского по достижению мира. Гибкость может быть проявлена только в изменении порядка пунктов в плане. В ноябре 2022 года Зеленский представил «план достижения мира» из 10 пунктов, включающий обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию как «очень сильную» в феврале 2022 года перед СВО.

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