Макрон рассказал, когда снова позвонит Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позвонит Путину, «когда это будет полезно». Об этом он сообщил в интервью журналу Le Point.

По его словам, одной из тем разговора может стать геополитическая архитектура Европы.

Отвечая на вопрос о том, «разорвана ли связь» с российским лидером, Макрон сказал: «Я вновь поговорю с ним, когда это будет полезным».

Ранее Макрон сообщил, что у него нет причин, чтобы звонить своему российскому коллеге Владимиру Путину, однако он возьмет трубку, если Путин сам ему позвонит.

При этом лидер Франции отметил, что возобновление диалога с РФ будет возможно только после окончания военных действий на территории Украины. Макрон надеется, что придет время переговоров на условиях Киева. По словам французского лидера, Париж готов выступить посредником.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона якобы никто не соединяет с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что никаких предложений о разговоре с их стороны пока не поступало.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.