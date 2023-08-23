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Рада Украины приняла постановление, исключающее территориальные уступки

Рада Украины приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки

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Gleb Garanich/Reuters

Рада Украины приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки, сообщается в Telegram-канале украинского парламента.

«Акт законодательно закрепляет, что любые территориальные уступки ради прекращения войны недопустимы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Киев обещает приложить все усилия по воссоединению с жителями Крыма.

Ранее депутат Верховной рады, заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью информационно-политическому порталу «Новости.LIVE» заявил, что если Украине будет грозить «потеря государственности», то в стране может начаться всеобщая мобилизация.

Он отметил, что в стране «есть четыре очереди мобилизации», на сегодняшний момент Украина находится на второй. Четвертая, по словам депутата, заключается в том, что «на войну идут все мужчины».

17 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 15 ноября 2023 года.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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