Постпред РФ при ООН рассказал о заседании Совета Безопасности ООН по Сирии

Соединенные Штаты выбором своих докладчиков превратили заседание Совета Безопасности ООН по Сирии в фарс и спектакль, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Его слова передает РИА Новости.

«Сожалеем, что американское председательство решило превратить наше заседание в фарс и бесполезный антисирийский спектакль», — высказался российский постпред при организации.

По мнению Полянского, спикер США — заместитель главы организации «Женщины за развитие» Лубна Алканавати — «давно лишилась связи с Сирией».

«Сложно найти что-то более далекое от правды, чем прозвучавшие из ее уст утверждения», — подчеркнул он.

До этого Полянский заявил, что действия Соединенных Штатов по обсуждению ситуации в Северной Корее не имеют под собой оснований, являются пропагандой и противоречат мандату Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Ранее зампостпреда РФ при ООН рассказал о расползании оружия с Украины по всему миру.