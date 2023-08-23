Глава МИД России Лавров обсудил с бывшим президентом ЮАР обстановку на Украине

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС обсудил с бывшим президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) обстановку на Украине и вопросы безопасности. Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Особое внимание в ходе беседы было уделено проблематике безопасности, включая ситуацию на Украине и вокруг нее», — указывается в публикации.

По информации пресс-службы, политики заметили высокую динамику политического взаимодействия РФ и ЮАР, в том числе на площадках ООН, БРИКС и на иных международных форумах.

В сообщении отмечается, что Лавров рассказал Мбеки о приоритетных направлениях и перспективах развития сотрудничества двух стран в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Стороны подтвердили близость подходов обоих государств к главным международным проблемам.

До этого Лавров передал экс-президенту ЮАР привет от российского президента Владимира Путина.

Ранее страны БРИКС договорились о принципах расширения организации.