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Глава МИД России Лавров обсудил с бывшим президентом ЮАР обстановку на Украине

Лавров и экс-президент ЮАР Мбеки на саммите БРИКС обсудили ситуацию на Украине

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС обсудил с бывшим президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) обстановку на Украине и вопросы безопасности. Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Особое внимание в ходе беседы было уделено проблематике безопасности, включая ситуацию на Украине и вокруг нее», — указывается в публикации.

По информации пресс-службы, политики заметили высокую динамику политического взаимодействия РФ и ЮАР, в том числе на площадках ООН, БРИКС и на иных международных форумах.

В сообщении отмечается, что Лавров рассказал Мбеки о приоритетных направлениях и перспективах развития сотрудничества двух стран в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Стороны подтвердили близость подходов обоих государств к главным международным проблемам.

До этого Лавров передал экс-президенту ЮАР привет от российского президента Владимира Путина.

Ранее страны БРИКС договорились о принципах расширения организации.

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