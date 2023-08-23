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Балицкий заявил, что Путин подписал концепцию 10-летней программы развития Запорожья

Балицкий: Путин подписал концепцию 10-летней программы развития Запорожья

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РИА Новости

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что президент Владимир Путин одобрил концепцию 10-летней программы развития региона.

«Концепцию программы мы утвердили, президент подписал концепт этой программы развития нашей области», — сказал он.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко провел в Мелитополе расширенное совещание правительств Херсонской и Запорожской областей по вопросу развития инфраструктуры связи и телерадиовещания.

Отмечается, что сотрудники Министерств цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Херсонской и Запорожской областей совместно с представителями мобильных операторов доложили Кириенко о предпринимаемых мерах для улучшения качества покрытия сотовой связи и интернета в новых регионах. Главы правительств регионов и профильные министры зачитали доклады Кириенко.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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