Балицкий заявил, что Путин подписал концепцию 10-летней программы развития Запорожья

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что президент Владимир Путин одобрил концепцию 10-летней программы развития региона.

«Концепцию программы мы утвердили, президент подписал концепт этой программы развития нашей области», — сказал он.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко провел в Мелитополе расширенное совещание правительств Херсонской и Запорожской областей по вопросу развития инфраструктуры связи и телерадиовещания.

Отмечается, что сотрудники Министерств цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Херсонской и Запорожской областей совместно с представителями мобильных операторов доложили Кириенко о предпринимаемых мерах для улучшения качества покрытия сотовой связи и интернета в новых регионах. Главы правительств регионов и профильные министры зачитали доклады Кириенко.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».