Путин поздравил индийские власти с посадкой «Чандраян-3» на Луну

Президент России Владимир Путин поздравил индийские власти с посадкой космической станции «Чандраян-3» на Луну. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Это — большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере», — сказал российский лидер об успешном приземлении индийской космической станции.

Ранее государственная корпорация «Роскосмос» поздравила индийских коллег с успешным приземлением посадочного модуля станции «Чандраян-3» на поверхность Луны.

23 августа посадочный модуль «Викрам» станции «Чандраян-3» совершил мягкую посадку в районе южного полюса естественного спутника Земли, доставив на него 26-килограммовый луноход.

Премьер-министр республики Нарендра Моди наблюдал за процессом из Йоханнесбурга, где накануне стартовал трехдневный саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Глава правительства назвал успешное завершение операции «рассветом новой Индии» и заявил, что горд быть свидетелем такого исторического события.

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».