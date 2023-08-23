Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил индийские власти с посадкой «Чандраян-3» на Луну

Путин поздравил индийские власти с посадкой станции «Чандраян-3» на Луну

Президент России Владимир Путин поздравил индийские власти с посадкой космической станции «Чандраян-3» на Луну. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Это — большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере», — сказал российский лидер об успешном приземлении индийской космической станции.

Ранее государственная корпорация «Роскосмос» поздравила индийских коллег с успешным приземлением посадочного модуля станции «Чандраян-3» на поверхность Луны.

23 августа посадочный модуль «Викрам» станции «Чандраян-3» совершил мягкую посадку в районе южного полюса естественного спутника Земли, доставив на него 26-килограммовый луноход.

Премьер-министр республики Нарендра Моди наблюдал за процессом из Йоханнесбурга, где накануне стартовал трехдневный саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Глава правительства назвал успешное завершение операции «рассветом новой Индии» и заявил, что горд быть свидетелем такого исторического события.

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях