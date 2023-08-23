Заместитель главы иракского МИД Хишам аль-Алуаи заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посетит Ирак с официальным визитом в сентябре. Об этом дипломат сообщил телеканалу Rudaw.

«Ожидается, что он (Реджеп Тайип Эрдоган. — «Газета.Ru») совершит визит в следующем месяце», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Ирак официально признать Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией. Турецкий дипломат указал, что РПК оккупировала регионы Ирака Синджар, Кандиль и несколько иракских деревень. По его словам, организация игнорирует границу между Ираком и Сирией и «стремится создать террористический коридор, объединив два региона» на севере двух стран.

16 августа газета Yeni Şafak писала, что в ожидании вступления в НАТО Швеция передала турецкой стороне только четырех из 70 обещанных подозреваемых, которые могут быть связаны с организациями, признанными террористическими в Турции.

Рабочая партия Курдистана (РПК) — курдская военизированная организация, стремящаяся создать независимое курдское государство на территории исторического Курдистана. Ее сторонники ведут вооруженную борьбу против Турции. Признана террористической организацией Турцией, США, в Европе. Также Турция часто рассматривает спрос на образование на курдском языке как поддержку террористической деятельности РПК.

Ранее Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции в Турцию сторонника РПК.