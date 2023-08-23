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Украина изменила таможенный кодекс для военных грузов ЕС и НАТО

Рада упростила пропуск через таможню Украины военных грузов из стран ЕС и НАТО

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что парламент страны принял изменения в таможенный кодекс, которые разрешают при таможенном оформлении военных грузов стран — членов ЕС и НАТО вместо таможенной декларации использовать форму государства, из которого направляются грузы. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что документ был разработан для выполнения взятого Украиной стратегического курса на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

По словам Гетманцева, реализация подобных целей обеспечивается путем проведения многонациональных учений на территории Украины с привлечением подразделений Вооруженных сил государств — членов ЕС и НАТО, а также с участием Вооруженных сил Украины в проведении учений на территории государств — членов Евросоюза и Североатлантического альянса.

До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент на очередном заседании прекратил действие ряда соглашений с РоссиейБелоруссиейИраномСирией, а также страна вышла из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ. 

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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