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Страны БРИКС договорились о принципах расширения организации

Глава МИД ЮАР Пандор: в БРИКС приняли документ о принципах расширения группы

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на саммите приняли документ о принципах расширения объединения. Об этом сообщает Reuters.

«Группа БРИКС... приняла документ, в котором излагаются принципы... расширения группы», — сказано в сообщении.

Как отметила Пандор, детали по вопросу расширения организации ее лидеры представят до завершения саммита в Йоханнесбурге.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время пленарной сессии саммита БРИКС, что страна выступает за ускорение процесса принятия новых членов объединения.

Также президент России Владимир Путин заявил, что Москва в ходе своего председательства в БРИКС в будущем году может способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, среди которых возможное расширение объединения.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.

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