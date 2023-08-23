Страны БРИКС договорились о принципах расширения организации

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на саммите приняли документ о принципах расширения объединения. Об этом сообщает Reuters.

«Группа БРИКС... приняла документ, в котором излагаются принципы... расширения группы», — сказано в сообщении.

Как отметила Пандор, детали по вопросу расширения организации ее лидеры представят до завершения саммита в Йоханнесбурге.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время пленарной сессии саммита БРИКС, что страна выступает за ускорение процесса принятия новых членов объединения.

Также президент России Владимир Путин заявил, что Москва в ходе своего председательства в БРИКС в будущем году может способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, среди которых возможное расширение объединения.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.