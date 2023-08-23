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Украина разорвала ряд соглашений с несколькими странами

Украина разорвала ряд соглашений с РФ, Сирией, Ираном, Белоруссией и в рамках СНГ

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Efrem Lukatsky/AP

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент на очередном заседании прекратил действие ряда соглашений с Россией, Белоруссией, Ираном, Сирией, а также вышла из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что депутаты Рады одобрили прекращение действия соглашения между Украиной и Сирией об избежании двойного налогообложения, также Украина вышла из аналогичного соглашения с Ираном. Также было прекращено действие соглашения между Украиной и РФ о международном автомобильном сообщении. Кроме того, депутаты разорвали соглашение между Украиной и Белоруссией о трудовой деятельности и социальной защите граждан.

Украина также вышла из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

До этого директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян заявил, что Украина де-юре все еще остается в составе СНГ.

Он указал, что, хотя Киев фактически не участвует в работе содружества и денонсировал около 80 соглашений в его рамках, в отношении Украины все еще действуют более 150 международных договоров, подписанных по линии СНГ.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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