В МИД РФ пообещали ответить на новые атаки Украины по объектам в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правоохранители и военные РФ не оставят без ответа недавние атаки украинских сил на объекты в Москве. Об этом говорится на сайте дипведомства.

«Решительно осуждаем эти террористические акты. Подобные преступные действия неонацистского киевского режима, превратившегося стараниями стран НАТО в инструмент противостояния России, станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов Российской Федерации. Не оставят их без ответа и наши вооруженные силы, выполняющие сверхважные задачи по денацификации и демилитаризации Украины», — сказано в комментарии представителя министерства.

По ее словам, в России также не оставят без внимания деятельность спецслужб западных стран, предоставляющих разведданные Украине.

До этого представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил в эфире телеканала «Рада», что целью атак беспилотников в районе башен «Москва-Сити» было влияние на настроения в обществе.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.