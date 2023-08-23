Лавров передал экс-президенту ЮАР привет от Путина

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с бывшим президентом ЮАР Табо Мбеки на полях саммита БРИКС передал привет от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент (Владимир Путин. — «Газета.Ru») передает вам привет. Он вспоминает свой визит по вашему приглашению в Южную Африку в 2006 году», — сказал Мбеки.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что межгосударственное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) не намерено соперничать и противопоставлять себя G7 и G20. По его словам, речь идет не о соперничестве с развитыми и состоятельными государствами, а о самоорганизации и создании нового эффективного блока для равноправного взаимодействия развивающихся стран. Бразильский лидер указал, что он имеет в виду Глобальный Юг.

15-й по счету саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет в южноафриканском Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Встреча впервые за три года состоится в очном формате. Президент Владимир Путин поучаствует по видеосвязи. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. На полях саммита в том числе обсудят вопрос расширения альянса. 23 страны ждут рассмотрения официальной заявки на вступление в сообщество.

Ранее Путин объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС.