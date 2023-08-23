Трамп рассказал, что с гордостью пойдет под арест

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в четверг пойдет под арест в штате Джорджия с гордостью, так как боролся за чистоту президентских выборов в Соединенных Штатах. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«Никто никогда не боролся за чистоту выборов так, как это делал президент Дональд Дж. Трамп. За это я с гордостью пойду под арест завтра вечером в Джорджии», — написал Трамп.

Экс-президент США Дональд Трамп и остальные обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должны до 25 августа в добровольном порядке явиться в тюрьму округа Фултон, где их формально арестуют.

До этого Трамп договорился об освобождении под залог. По условиям договора, бывший президент должен будет внести $200 тысяч. Он может внести сумму наличными или через поручительство.

Ранее первый из обвиняемых по делу Трампа в Джорджии сдался властям.