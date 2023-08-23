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На Украине предложили предоставлять адвокатам отсрочку от мобилизации

В Верховную раду внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для адвокатов

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РИА «Новости»

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о предоставлении адвокатам со стажем не менее 10 лет отсрочки от мобилизации. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

«Проектом предлагается внести такие изменения в закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» путем дополнения части первой статьи 23 закона новым абзацем, предусматривающим освобождение от призыва на военную службу адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее десяти лет, или включенных в реестр адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную юридическую помощь», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

До этого депутат Верховной рады, заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью информационно-политическому порталу «Новости.LIVE» заявил, что если Украине будет грозить «потеря государственности», то в стране может начаться всеобщая мобилизация.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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