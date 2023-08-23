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Литва планирует обсудить вопрос с санкциями против российских граждан

В Литве хотят преодолеть вето президента по санкциям для граждан РФ и Белоруссии

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Ints Kalnins/Reuters

Сейм (парламент) Литвы хочет вернуться к обсуждению темы по разным санкциях для граждан России и Белоруссии и преодолеть вето президента страны, уверенного, что запреты должны быть одинаковыми, заявила спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение парламента о разном подходе к санкциям в отношении граждан России и Белоруссии, принятое на весенней сессии, было справедливым», — уточнила Чмилите-Нильсен.

Так, спикер выразила надежду, что у Сейм получится отклонить вето президента.

«Надеюсь, что парламент взвесит все аргументы за и против и оставит в силе дифференцированный подход к трактовке санкций», — добавила парламентарий.

Подчеркивается, что вето главы государства парламент может преодолеть повторным голосованием по спорному вопросу с подтверждением своей ранее высказанной позиции.

Согласно принятому парламентом документом, предусматривалась временная приостановка рассмотрения просьб граждан РФ и граждан Белоруссии о выдаче временных видов на жительство. Порядок сохранялся бы до мая 2024 года. Отдельно россиянам запрещалось приобретать в Литве недвижимость.

Также Литва призывала к санкциям против РФ из-за планов разместить ядерное оружие в Белоруссии.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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