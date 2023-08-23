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Мишустин одобрил стратегию по обрабатывающей промышленности

Мишустин одобрил обновленную стратегию по обрабатывающей промышленности с одной поправкой

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Дмитрий Астахов/РИА«Новости»

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин одобрил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности на долгосрочный период, поручив уточнить источники финансирования федерального проекта по развитию станкоинструментальной отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, развитие средств производства является одним из самых ключевых направлений работы правительства РФ.

Мишустин предложил членам кабмина собраться вместе и уточнить источники финансирования федерального проекта.

«Это вам моя поправка, и я буду ждать соответствующего решения по финансированию», — заявил Мишустин.

Он также подчеркнул, что необходимо как можно быстрее реализовать все меры, которые описаны в стратегии.

До этого Мишустин заявил о необходимости добиться ускоренного роста капиталоемких отраслей экономики.

Он добавил, что до введения западных санкций на перечисленные сегменты экономики приходилась довольно большая доля импорта.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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