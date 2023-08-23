В МИД прокомментировали удары беспилотников Украины по Москве

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ осуждает террористические акты Украины, использующей БПЛА для атаки по Москве и другим регионам страны. Об этом сообщается на официальном сайте дипведомства.

«Решительно осуждаем эти террористические акты. Подобные преступные действия неонацистского киевского режима, превратившегося стараниями стран НАТО в инструмент противостояния России, станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов РФ», — подчеркнула Захарова.

По словам российского дипломата, действия Киева не останутся без ответа и со стороны Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи в зоне спецоперации.

23 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО был сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй попал в строящееся здание в «Москва-Сити». Вскоре глава, сославшись на сведения Минобороны России, пояснил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.