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Глава КНР считает, что БРИКС должна ускорить свое расширение

Председатель КНР Си призвал ускорить расширение БРИКС

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Thomas Peter/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время пленарной сессии саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), что страна выступает за ускорение процесса принятия новых членов объединения. Об этом сообщает ТАСС.

«Многие развивающиеся страны подали заявки на присоединение к механизму сотрудничества БРИКС, и мы должны использовать сотрудничество БРИКС для ускорения процесса расширения, чтобы как больше стран смогли присоединиться к семье БРИКС, набраться мудрости и работать вместе в целях продвижения глобального управления в более справедливом и разумном направлении», — отметил китайский председатель.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва в ходе своего председательства в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в будущем году может способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, среди которых возможное расширение объединения.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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