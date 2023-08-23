Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил власти Финляндии за сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также за 18-й пакет военной помощи, который включает в себя боеприпасы и артиллерию для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я благодарен Финляндии за постоянную и практическую помощь Украине - военную, гуманитарную и санкционную. За солидарность вашей страны с нашей борьбой за свободу и независимость», — написал Зеленский.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа приехал в Киев на празднование Дня Независимости Украины. Он добавил, что намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также принять участие в саммите «Крымская платформа».

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