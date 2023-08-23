Индия предложила странам БРИКС углубить сотрудничество в космосе

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего выступления на пленарном заседании саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Йоханнесбурге предложил странам-участницам альянса создать консорциум космических исследований в рамках объединения, чтобы глубже сотрудничать в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Моди, Индия уже работает над группой спутников стран БРИКС.

«Шагом вперед стало бы обсуждение создания консорциума космических исследований БРИКС. В его рамках можно проводить космические исследования, метеорологические наблюдения в интересах всего мира», — поделился премьер-министр Индии.

До этого Моди во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что Соединенные Штаты являются одним из важнейших партнеров Индии по обороне. Моди отметил, что Индия и США на данном этапе ведут совместную разработку и производство оборонной техники.

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