Москва готова помочь в расширении круга участников БРИКС

Москва в ходе своего председательства в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в будущем году может способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, среди которых возможное расширение объединения, утверждает президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В среду, 23 августа, российский глава государства выступил на заседании лидеров стран БРИКС.

«В ходе нашего председательства мы намерены сделать все, чтобы эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите, в том числе касающихся расширения круга участников объединения», — подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, стратегический курс БРИКС сейчас устремлен в будущее и отвечает чаяниям основной части международного сообщества.

«Действуя слаженно, на принципах равноправия, партнерской поддержки и учёта интересов друг друга, мы занимаемся решением самых насущных вопросов глобальной и региональной повестки», — уточнил Путин.

До этого в БРИКС сообщили, что создание единой валюты не должно заменить национальные.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».