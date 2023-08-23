В США назвали кризис на Украине главным вопросом республиканских дебатов

Одним из главных и спорных вопросов на дебатах Республиканской партии может стать отношение к событиям на Украине. Позиция потенциальных кандидатов в президенты США по поддержке Киева демонстрирует идеологическое расхождение среди членов партии. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что скептическое отношение Дональда Трампа к поддержке Киева со стороны нынешней администрации США и его желание сократить военную помощь хорошо известны. Оппозиция курсу США со стороны Трампа поддерживается среди избирателей Республиканской партии, которые считают, что Соединенные Штаты сделали для Украины достаточно, пишет WP.

По этой причине ряд кандидатов в президенты от республиканцев призывают к немедленному прекращению огня. В лагерь тех, кто хочет ограничить военную поддержку Украины входят Вивек Рамасвами и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Рон ДеСантис, рассматривает конфликт как отвлечение внимания от стратегических интересов США в Азии, отмечается в тексте. Бывший вице-президент Майк Пенс также отвергает позицию Трампа по Украине, заявляя, что Джо Байден должен сделать гораздо больше для Киева, говорится в материале.

«Плохая новость для Европы заключается в том, что любой кандидат, который, как ожидается, выиграет республиканские праймериз, в случае избрания президентом, скорее всего, резко изменит внешнюю политику США в отношении краткосрочных европейских интересов», — отмечает Washington Post.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в дебатах претендентов на выдвижение в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии. Отмечается, что во время телевизионного спарринга участников республиканских праймериз Трамп собирается дать сольное интервью в X (ранее Twitter) популярному журналисту Такеру Карлсону.

Ранее часть конгрессменов США выступила против помощи Украине.