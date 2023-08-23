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Путин заявил, что страны БРИКС выступают против гегемонии в мире

Путин: БРИКС не поддерживает гегемонию и принцип исключительности стран

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) заявил, что организация выступает против гегемонии и принципа исключительности какого-либо из государств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Путин подчеркнул, что некоторые страны продолжают навязывать международному сообществу политику колониализма и неоколониализма. Однако государства БРИКС не поддерживают подобные стремления и единодушно выступают в пользу формирования многополярного мирового порядка, сказал российский лидер.

При этом такая система мира, по словам президента, должна быть основана на уважении суверенитета и права каждого народа на собственную модель развития. В свою очередь, страны БРИКС сотрудничают на принципах равноправия и с учетом интересов друг друга.

«Наша «пятерка» по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры, влияние которой в мировых делах последовательно укрепляется. Стратегический курс объединения устремлен в будущее и отвечает чаяниям основой части международного сообщества, так называемого мирового большинства», — добавил Путин.

БРИКС — междугосударственное объединение, основанное в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума. Изначально в организацию входили РФ, Бразилия, Индия и Китай. ЮАР присоединилась к работе в 2010 году.

Ранее Путин предложил провести следующий саммит БРИКС в одном из российских городов.

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