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На Украине сообщили намерении развивать ж/д сообщение с Молдавией

Премьер Украины Шмыгаль: на Украине хотят развивать ж/д сообщение с Молдавией

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ABC

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ходе встречи с молдавским коллегой Дорином Речаном они договорились об усилении логистического сообщения. Об этом украинский политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Украина и Молдавия будут развивать общий контроль на государственной границе. Об этом договорились во время встречи в Киеве с премьер-министром Дорином Речаном. Отметили наш прогресс в развитии логистики в условиях блокировки Россией «зернового коридора» в Черном море», — сказал Шмыгаль.

По его словам, для властей Украины важно принять решение о строительстве моста через Днестр быстро.

Ранее сообщалось, что контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Молдавии с Украиной возобновили работу в обычном режиме.

До этого пограничная полиция сообщила, что в 12:55 (по московскому времени) три пункта пропуска через границу приостановили свою работу из-за «рисков воздушного нападения». По информации погранполиции, власти Украины закрыли погранпереходы из-за риска ракетных ударов.

Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе Приднестровья и Украины.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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