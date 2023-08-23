В ЦИК рассказали, сколько кандидатов поучаствует в сентябрьских выборах

Свыше 81 тыс. кандидатов будут участвовать в выборах различного уровня в сентябре текущего года, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, процент отказов в регистрации кандидатам составляет около 1,5%.

«На сей момент во всех регионах, включая четыре новых региона, где проходят выборы, завершился этап регистрации кандидатов, выдвинуто были более 85 тыс. человек, по итогу зарегистрировано 81 306 кандидатов...» — уточнила Памфилова.

Как добавила председатель ЦИК, в сентябрьских выборах будут участвовать 70 726 кандидатов от 20 партий, а 10 580 — в качестве самовыдвиженцев.

Памфилова напомнила, что с 20 августа идет досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местах РФ. Свой голос за кандидатов уже отдали 2 754 избирателя.

Единый день голосования (ЕДГ) пройдет в России 10 сентября 2023 года.

До этого стало известно, что в Москве создадут Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Ранее в Госдуме предупредили о риске провокаций во время голосования в России.