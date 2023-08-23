Президент Литвы прибыл в Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа приехал в Киев на празднование Дня Независимости Украины.

«Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День независимости Украины», — написал литовский лидер в своем странице в Twitter.

На своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Науседа добавил, что намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также принять участие в саммите «Крымская платформа».

Зеленский в свою очередь написал в Telegram, что саммит «Крымская платформа» пройдет 23 августа. Первый такой саммит прошел в Киеве в 2021 году по инициативе украинской стороны, на нем обсуждался вопрос возвращения Крыма в состав республики. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.