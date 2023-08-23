Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке

Турция и Организация Объединенных Наций разрабатывают предложения для России по возобновлению зерновой сделки. Об этом рассказал РИА Новости источник, участвующий в переговорном процессе.

Собеседник агентства отметил, что пока не все идеально, есть неразрешенные моменты с банковскими вопросами, контакты по этому вопросу продолжаются.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие.

22 августа российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.