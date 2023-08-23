В Южной Осетии заявили о желании вступить в Союзное государство

Государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов заявил РИА Новости, что республика хочет вступить в Союзное государство России и Белоруссии.

«У нас есть желание вступить в Союзное государство России и Белоруссии, это один из наших приоритетов», — сказал он.

Гобозов пояснил, что для республики важно признание Белоруссией, так как это откроет дорогу в Союзное государство и новые горизонты для Южной Осетии.

13 августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в статье, опубликованной на сайте aif.ru по случаю годовщины событий 2008 года, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии соответствовало воле народов этих стран, Уставу ООН и закрепило историческую справедливость. Также он заявил, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии закрепило историческую справедливость.

Также Медведев заявил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована при «веских причинах».

Ранее в МИД РФ заявили, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру.