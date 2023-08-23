Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Южной Осетии заявили о желании вступить в Союзное государство

Советник президента Южной Осетии заявил о желании вступить в Союзное государство

close
100%
РИА «Новости»

Государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов заявил РИА Новости, что республика хочет вступить в Союзное государство России и Белоруссии.

«У нас есть желание вступить в Союзное государство России и Белоруссии, это один из наших приоритетов», — сказал он.

Гобозов пояснил, что для республики важно признание Белоруссией, так как это откроет дорогу в Союзное государство и новые горизонты для Южной Осетии.

13 августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в статье, опубликованной на сайте aif.ru по случаю годовщины событий 2008 года, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии соответствовало воле народов этих стран, Уставу ООН и закрепило историческую справедливость. Также он заявил, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии закрепило историческую справедливость.

Также Медведев заявил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована при «веских причинах».

Ранее в МИД РФ заявили, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях