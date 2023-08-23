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В США назвали причину, по которой Путин не раздавил Украину

Полковник Макгрегор: Путин не раздавил Киев, так как видит в украинцах христиан

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast высказал мнение, что у России есть все для того, чтобы раздавить Украину, однако президент РФ Владимир Путин не делает этого, поскольку видит в украинцах православных христиан.

По словам Макгрегора, у российской армии в резерве есть 300 тысяч солдат, тысячи ракет и артиллерийских снарядов.

«У них есть все для того, чтобы раздавить Украину. Люди спрашивают, если это правда, то почему Владимир Путин до сих пор этого не сделал. Я вам отвечу: потому что он видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ», — сказал экс-советник главы Пентагона.

Макгрегор отметил, что это обстоятельство непостижимо для людей, «которые подвержены пропаганде, утверждающей, что Путин — это зло».

До этого экс-советник главы Пентагона высказывал мнение, что украинская армия терпит потери в ходе контрнаступления и НАТО не сможет соперничать с Россией, если вмешается в конфликт.

Бывший разведчик США Скотт Риттер также заявлял, что американцы не понимают Россию, и единственным человеком, через которого они могут ее объяснить, является Путин.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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