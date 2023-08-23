В Вашингтоне уверены, что конгресс США поддержит выделение дополнительных денег Киеву

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об уверенности в том, что конгресс одобрит запрос главы Белого дома Джо Байдена о выделении Киеву дополнительных денег, в том числе и на военные нужды. Об этом Салливан рассказал журналистам на брифинге в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

Чиновник отметил, что в Белом доме верят, что конгресс окажет поддержку выделению средств Украине. Он подчеркнул, что отдельные «диссидентские голоса» конгрессменов и сенаторов не окажут никакого отрицательного воздействия. По словам Салливана, в конгрессе сохраняется сильный двухпартийный фундамент поддержки политики администрации США в отношении Украины.

Ранее в Министерстве финансов Украины сообщили, что страна получила седьмой транш макрофинансовой помощи (МФП) от Европейского союза в размере €1,5 миллиарда. С начала 2023 года Украина уже получила €12 миллиардов льготного кредитного финансирования в рамках МФП. Всего программа предусматривала €18 миллиардов.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.